A rainha de Espanha voltou a brilhar com a criação de The 2nd Skin Co.

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, organizaram na noite de terça-feira, 28 de junho, um jantar de gala para receberem os líderes da NATO. Para o evento, organizado no âmbito da Cimeira da NATO, que decorre em Madrid até ao dia 30 de junho, a rainha de Espanha reciclou um dos seus mais icónicos vestido pretos. A peça que fez Letizia brilhar é uma criação The 2nd Skin Co, de corte midi, com dois laços na saia e um cinto como acessório principal. Veja o look completo na galeria. Leia Também: Infanta Sofía estreia novo sorriso ao aparecer de aparelho nos dentes

















Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram