Os reis de Espanha, Felipe e Letizia, e as suas duas filhas, Leonor e Sofía, marcaram presença no último sábado, 25 de junho, no Teatro del Canal, em Madrid, tendo a aparição ficado marcada por uma 'estreia' da herdeira mais nova do casal.

A infanta Sofía prendeu a atenção dos fotógrafos e deu que falar na imprensa local por ter aparecido pela primeira vez com aparelho nos dentes.

A filha mais nova do rei Felipe optou por uns discretos brackets transparentes, colocados na parte superior e inferior dos dentes.

Devido ao uso de máscaras, que até aqui era obrigatório, não se sabe desde quando a jovem Sofía, que completou 15 anos em abril, estará a fazer o tratamento.

