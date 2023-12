A rainha de Espanha começou a semana na sua terra natal. Letizia viajou para Avilés, nas Astúrias, para participar na reunião anual de diretores dos centros do Instituto Cervantes, que decorreu no Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, na localidade asturiana.

Para esta ocasião, a rainha escolheu um vestido vermelho, pouco surpreendente uma vez que esta é a sua cor preferida e pela qual opta em numerosas ocasiões, especialmente durante o tempo mais frio.

Trata-se de um vestido midi, de mangas compridas e decote redondo, ao qual acrescentou um cinto preto largo, que marcou a silhueta.

A surpresa estava aos pés da rainha: Sapatos de salto no inverno e alpercatas no verão costumam ser as opções mais comuns de Letizia, mas esta terça-feira, dia 19, surpreendeu ao escolher umas botas pretas de salto largo e cano alto, um tipo de calçado pelo qual normalmente não opta.

Por fim, para completar o look, a rainha de Espanha usou o seu sobretudo preto, de Carolina Herrera, que usa em numerosas ocasiões, e uma pequena mala de mão da mesma marca.

Veja as fotografias do visual da mulher de Felipe VI na galeria.

