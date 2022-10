Leonor Seixas vive uma nova fase da sua vida e está prestes a dar as boas-vindas ao primeiro bebé, fruto da relação com Miguel Oliveira. Um momento especial que foi comemorado com um encontro no Gerês.

Foi realizado um 'baby shower' surpresa onde esteve também presente o ator brasileiro Reynaldo Gianecchini, que fez questão de partilhar algumas imagens no Instagram.

Na legenda das fotografias, que pode ver na galeria, Reynaldo Gianecchini acabou por contar que Leonor Seixas se prepara para ser mãe de uma menina, que se vai chamar Júlia. "Vem Júlia", disse.

