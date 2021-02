Leonor Poeiras voltou a receber várias questões por causa da sua saída da TVI, no ano passado, tendo respondido de novo às perguntas. A apresentadora esteve novamente em direto na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

Inicialmente, Leonor começou por reconhecer que o canal "tem todo o direito de a mandar embora", mas "tem que pagar devidamente um valor justo" pelos 17 anos que esteve ao serviço da estação.

"É sempre isso que se faz quando se rescinde um contrato. Eu queria trabalhar, eles é que não tinham nada para mim", destacou, referindo que não foi despedida "por justa causa".

A apresentadora continuou explicando que mesmo que tivesse estado a trabalhar para o canal como empregada de limpeza durante 17 anos, teria direito a receber os seus direitos e não sair com "uma mão à frente e outra atrás".

A figura pública contou que "há muita gente que não apoia a sua decisão", mas estas opiniões não a fazem parar de lutar pelos seus "direitos".

Recordando o momento em que saiu da TVI, no ano passado, Leonor Poeiras confessou que "estava mesmo em baixo", tendo colocado "tudo em causa". "Fui formada na TVI, tenho ADN da TVI. É estranho existires por causa da TVI e depois chau. É estranho, mas já lá vai", desabafou.

A apresentadora realçou também que não queria ter seguido com este processo para tribunal, pois sabe que esta será uma grande e difícil luta, mas, diz, não teve outra opção.

"Concordo que mereço muito mais e por isso decidi avançar judicialmente. Sou uma trabalhadora que quer lutar pelos seus direitos. Vai-me doer imenso [lutar contra] pessoas que me abraçaram quando a minha mãe morreu, pessoas que me deram os parabéns e agarraram o meu filho ao colo, é como se fosse tua família", partilhou. "É muito duro, mas não vou fugir a esta ação só porque é estranho e doloroso para mim", afirmou.

Leonor destacou que "sabe exatamente todos os pontos que a TVI falhou consigo" e está "super entusiasmada" em relação a este processo. "Não estou frágil", garantiu.

Ainda em conversa com os seguidores, frisou de novo que foi mandada embora antes da entrada de Cristina Ferreira para a direção do canal. De recordar que Cristina começou a exercer funções na TVI em setembro do ano passado, ocupando o lugar de diretora de entretenimento e ficção. "Não tem nada a ver com a Cristina Ferreira", salientou.

Leia Também: Após morte do pai, Leonor Poeiras volta ao Instagram para agradecer apoio