Leonor Poeiras partilhou um vídeo do Instagram onde uma mamã interrompe a reportagem do filho, que é jornalista, para o cumprimentar do seu carro, momento que se tornou viral nas redes sociais.

Não ficando indiferente a esta demonstração de carinho, Leonor acabou por recordar a própria mãe, que viveu com grande entusiasmo a fase em que trabalhou na TVI.

"A minha mãe foi ter comigo à Argentina, em 2004, quando eu gravava o 'Fear Factor'! Não precisou de fazer isto porque a equipa da TVI e da Endemol trataram-na como uma rainha... e foi às gravações onde foi muito mimada pela equipa. E agora deram-me saudades... Agradeço muito saber que me viu ultra feliz a trabalhar. A minha mãe era assim, alegre e maluca. Podia perfeitamente ter feito isto", notou a comunicadora.



© Instagram - Leonor Poeiras

Recorde-se que a mãe de Leonor Poeiras morreu em 2014.

Leia Também: "O que vem aí não vai ser fácil", diz Leonor Poeiras que apela por "amor"