Leonor Poeiras fez na manhã de quarta-feira, 26 de outubro, um direto na rede social Instagram no qual falou abertamente sobre os momentos difíceis que viveu num passado recente e que lhe causaram depressão.

Entre outras coisas, a comunicadora recordou a morte dos pais e a sua saída da TVI.

"No dia 10 de outubro celebrou-se o Dia da Saúde Mental. Este tem sido um mês de alerta. Hoje de manhã, fiz um direto aqui no Instagram sobre este tema e falei da minha experiência, dei o meu testemunho puro e sem floreados, do que foram estes últimos anos", realçou novamente na rede social Instagram, plataforma que voltou a usar para esclarecer as notícias feitas por base nas suas declarações que davam conta de que estaria no momento a passar por uma depressão.

Leonor recordou uma pequena parte do vídeo em direto no qual deixa claro que se referia a momentos do passado. "Eu não estou a dizer isto de coitadinha. Já passei, já passou. Acham que eu conseguiria falar sobre isto se eu estivesse a viver isto agora?", disse, realçando que se sente "resolvida" em relação aos temas difíceis que a atormentaram.

