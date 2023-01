Perante a manifestação "histórica" dos professores que decorreu este sábado em Lisboa, Leonor Poeiras decidiu falar publicamente sobre esta luta e mostrou o seu apoio aos docentes.

"O meu filho estuda na escola pública, foi uma decisão pensada. Sou solidária com a luta dos professores desde pequena, altura em que a minha mãe dava aulas em duas escolas diferentes, uma na margem sul, outra no meio do Alentejo. Às terças e às sextas-feiras a minha mãe não dormia em casa, para estar na escola do Alentejo no dia seguinte de manhã", começou por escrever na publicação que fez na sua página de Instagram.

"Nenhuma profissão existe sem se passar pela escola e pelos professores. Que as greves e esta manifestação gerem bons frutos, é o que desejo! Esta luta é [mais] que justa, há décadas!! E acabo com um obrigada a todos os professores que me deixaram tirar retratos", rematou.