Leonardo DiCaprio tem uma alcunha carinhosa para o colega Brad Pitt, e foi o ex-marido de Angelina Jolie que revelou tal informação. De referir que as estrelas ficaram mais próxima depois de filmarem 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Era Uma Vez Em... Hollywood').

"Amante. Ele chama-me amante. É um pouco confuso, mas eu gosto" disse Pitt em entrevista à People TV.

Brad explicou ainda que a química que tem com DiCaprio - que atualmente namora com Camila Morrone - é como a sua relação com outras estrelas, entre elas o realizador Quentin Tarantino, pois todos têm "respeito uns pelos outros".

"Eu diria que todos torcemos uns pelos outros, respeitamo-nos uns aos outro", acrescentou.

