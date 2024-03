Leokádia Pombo era desconhecida dos portugueses até ontem à noite, mas engane-se quem pensa que o 'Big Brother 2024' é o primeiro programa em que participa.

A concorrente moçambicana, de 34 anos, está em Portugal há meio ano e antes de chegar ao nosso país passou por um outro reality show.

Em 2016, Leokádia entrou no 'Big Brother' de Angola e Moçambique, tendo ficado na casa apenas 21 dias. Saiu do jogo no 16.º lugar, conta a TVI.

Veja na galeria algumas fotografias de Leokádia Pombo.

