Lenny Kravitz publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece a treinar no ginásio e as imagens acabaram por se tornar virais, isto por causa do visual que o artista usou.

O cantor recorreu às suas (muito usadas) calças de couro, mas este não foi o único detalhe de destaque do seu look.

No vídeo, que pode ver na publicação abaixo, além das calças, o cantor também usa óculos de sol (mesmo dentro do ginásio). Acessório que é também usado pela pessoa que o está a ajudar no exercício, possivelmente o seu personal trainer.

