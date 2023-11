Passados quatro anos do final de 'Guerra dos Tronos', uma das produções televisivas mais aclamadas de sempre, ainda há quem pense no que o último capítulo poderia ter sido (até mesmo parte do elenco).

Já é sabido que os últimos episódios deixaram milhares e milhares de fãs insatisfeitos, sendo que recentemente até Conleth Hill, que na série deu vida a Varys, veio a público dizer que também não ficou agradado com o final da série.

Agora, a atriz Lena Headey, que representou a grande vilã Cersei Lannister, também abordou este tema, começando por confessar que ainda não viu 'House Of The Dragon', a série lançada no ano passado que retrata os acontecimentos que antecederam a história de 'Guerra dos Tronos'.

"Seria muito estranho vê-la [a série]", começou por dizer Lena numa entrevista de promoção ao filme 'The Trap', o seu primeiro como realizadora. "Sinto falta das pessoas, porque me apaixonei por elas e criei essas relações familiares. Isso demora algum tempo a desaparecer. Há um luto estranho por essas relações, mas não sinto falta disso. Conseguimos, demos tudo de nós. Mudou o mundo de todos e sempre a teremos connosco", justificou, de seguida.

Por fim, questionada sobre o desfecho da sua personagem, a artista que foi Cersei durante oito temporadas disse: "É normal começarmos a tentar escrever a história das nossas personagens sozinhos. A Maisie Williams e eu sonhámos com um confronto entre a Cersei e a Arya Stark, que ela voltaria como o Jaime fez. Esse era o nosso sonho. Mas eles tomaram decisões diferentes".

