Conleth Hill integrou o elenco de 'Guerra dos Tronos' e a sua opinião em relação ao final da série vai ao encontro daquela que foi a de muitos espectadores da mesma.

O ator, que na produção da HBO deu vida a Varys, revelou numa entrevista ao The Times que não ficou agradado com o desfecho, nem mesmo com o rumo que a sua personagem tomou.

"Pensei que tinha feito algo de errado", explicou, referindo-se ao facto de Varys ter acabado por perder destaque. "Até às últimas duas temporadas não tinha razões de queixa. Mas a partir daí senti-me frustrado, porque deixou de ser a personagem que sempre foi, a personagem que sabia tudo", acrescentou.

Em relação ao final "apressado" que muitos fãs sublinharam na altura, Conleth Hill disse o seguinte: "Acho que os argumentistas queriam acabar a história de uma forma e a HBO queria que acabasse de outra. Senti que a última temporada foi um bocado rápida. Fiquei inconsolável, mas agora lido bem com isso".

E por aí, o que achou do final de 'Guerra dos Tronos'?

