Lena Dunham é a mais recente celebridade norte-americana a revelar que esteve infetada com Covid-19. Uma informação que foi partilhada pela própria no Instagram, onde contou que contraiu o vírus em meados de março.

Ao partilhar a sua experiência, Lena, que sofre de uma doença crónica, explicou que viveu momentos difíceis. Além da "fadiga", teve dores nas articulações e febre alta.

"De repente, o meu corpo simplesmente... se revoltou. Os nervos dos meus pés ardiam e pareciam que os músculos não estavam a fazer o trabalho deles. As minhas mãos estavam dormentes. Não conseguia tolerar barulhos altos. Não conseguia dormir, mas também não consegui acordar. Uma tosse seca, incapacidade de respirar após tarefas simples, como beber um copo de água. Erupções cutâneas aleatórias. Uma dor de cabeça latejante entre os meus olhos. Parecia que eu era uma máquina complexa que estava desconectada e, de seguida, os meus fios foram redirecionados para as entradas erradas. Isto durou 21 dias", lembrou.

Lena Dunham esteve em isolameto e após um mês testou negativo para o novo coronavírus. No entanto, ainda apresenta sintomas, como as mãos e pés inchados e uma enxaqueca constante.

"Mesmo sendo uma pessoa que sofre de uma doença crónica, nunca me senti assim", destacou. "Para ser sincera, nunca tinha tido este tipo de sintomas específicos antes de ficar doente com este vírus, e os médicos ainda não sabem o suficiente para me dizerem porque é que o meu corpo respondeu desta maneira ou como será a minha recuperação", acrescentou.

"Sei que tenho sorte. Tenho amigos e familiares incríveis, cuidados de saúde excepcionais e um trabalho flexível, onde posso pedir o apoio que preciso. Mas nem todos têm esta sorte, e eu estou a publicar isto pro causa dessas pessoas. Gostava de abraçá-las a todas", disse ainda.

Veja a publicação na íntegra:

