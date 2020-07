A estrela de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, revelou, esta quinta-feira, 30 de julho, que esteve infetado com Covid-19 e que, entretanto, conseguiu recuperar da doença provocada pelo novo coronavírus.

Foi através de um vídeo que o ator partilhou tal informação com os fãs, contando ainda que seguiu os passos de Tom Hanks e também doou plasma. Sobre os sintomas, Bryan Cranston explicou que foram leves.

"Sobre estarem, provavelmente, a sentirem-se amarrados, restringidos em relação à vossa mobilidade e, como eu, estão cansados disso!!! Bem, eu só quero encorajá-los a terem um pouco mais de paciência. Fui bastante rigoroso em seguir as regras e, ainda assim, fui infetado com o vírus. Sim. Parece assustador agora que mais de 150 mil americanos morreram por causa disto. Fui um dos sortudos. Tive sintomas leves", começou por dizer, apelando a que todos os cidadãos continuem a usar máscaras, a lavar as mãos e a manter a distância social.

"Nós podemos continuar mas apenas se seguirmos as regras juntos. Fiquem bem", rematou. Veja na galeria o vídeo que o ator partilhou no Instagram.

