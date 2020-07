Enquanto promovia o novo filme, 'Greyhound', no 'The Late Show With Stephen Colbert', na noite desta terça-feira, Tom Hanks voltou a recordar o momento em que esteve infetado com Covid-19, juntamente com a mulher, Rita Wilson, no passado mês de março.

O casal teve sintomas muito diferentes, como o ator já tinha explicado em entrevistas anteriores, questão que voltou a ser abordada.

Durante a conversa com Stephen Colbert, através de uma videochamada, Tom, de 64 anos, contou que "os seus ossos pareciam feitos de bolachas".

"Sempre que me movia, parecia que algo estava a partir dentro de mim", acrescentou, lembrando que também sentiu fadiga e dores.

Por sua vez, destacou de novo, a mulher, Rita, de 63 anos, teve febre alta, dores de cabeça e também perdeu o olfato e o paladar.

