Morreu Federica Cavenati, estilista e co-fundadora da marca 16Arlington. Tinha 28 anos.

A jovem, carinhosamente conhecida como Kikka, faleceu no mês passado de outubro, mas a família só comunicou a notícia esta sexta-feira, através de um comunicado, como relata o The Guardian.

Após a partida da estilista, Lena Dunham fez-lhe uma emotiva homenagem que foi publicada no site da Vogue, na sexta-feira, onde destaca o amor de Cavenati pela moda e o apoio a outras mulheres.

"Quando conheci a minha amiga Federica “Kikka” Cavenati, demorei cerca de dez minutos para perceber como era linda. [...] Mas não foi só isso que me chamou primeiro a atenção, porque antes disso - quando a Kikka abriu os braços para me cumprimentar, apesar de nunca nos termos visto antes - o que não me passou despercebido foi o seu sorriso. [...] A sua risada fazia coisas parvas parecerem importantes, coisas tristes parecerem engraçadas e tudo parecer perfeito. [...] A Kikka viveu para ajudar outras mulheres a reconhecer a sua beleza", escreveu.

Ao longo do texto, Lena Dunham refere ainda que a estilista morreu "há quase três semanas, depois de uma doença curta e repentina".

