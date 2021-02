Rita Seguro, ex-apresentadora, esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves para recordar o seu percurso em televisão.

Neste momento está longe do pequeno ecrã, há já oito anos, tendo-se dedicado à joalharia.

Um nova vida que começou quando se mudou para o Dubai, em 2012. "Foi numa altura em que precisava de uma mudança. A parte como atriz e como apresentadora já me estava a criar alguma ansiedade. Muita coisa em televisão mudou e eu também mudei... Havia ali um mal estar - ou eu precisava de um desafio maior ou precisava de me afastar. Esse desafio maior não apareceu, e apareceu o afastamento, uma oportunidade que houve de ir para o Dubai com o meu marido, o Luís", contou.

"Tive a sorte de nunca ter parado, estive muitos anos em que tive trabalho [em televisão], mas depois não houve aquele salto", lembrou ainda, destacando depois que os primeiros tempos em que deixou Portugal para ir para um país "completamente diferente" foi "duro".

Esteve no Dubai durante cerca de quatro anos e foi quando começou a apaixonar-se pela joalharia. Entretanto, agora está dedicada à criação de joias e tem uma loja em Campo de Ourique, Lisboa.

