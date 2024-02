Corria o ano de 2014 quando Daniel Gregório e Liliana Filipa se conheceram no reality show da TVI 'Casa dos Segredos'. Desde então, a sua relação evoluiu e hoje em dia o casal tem dois filhos em comum: Ariel e Santi.

Aproveitando o Dia dos Namorados, Daniel lembrou precisamente o início deste amor através de uma romântica partilha no Instagram.

"Meu amor, neste dia, olho para trás e recordo-me como tudo começou e todos os momentos que partilhámos juntos. Entrámos os dois numa experiência que não sabíamos para o que íamos, lembro-me perfeitamente do nosso primeiro olhar do primeiro sorriso, do primeiro abraço", descreve.

"É uma jornada incrível que estamos a percorrer juntos, cheia de compreensão e cumplicidade. Sou grato por cada instante ao teu lado e por todo o amor que trouxeste para a minha vida", nota.

"Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Que possamos continuar a ultrapassar todos os obstáculos que se cruzam no nosso caminho e continuar a construir a nossa história juntos, com ainda mais amor e felicidade", completa.

