O cantor Leandro usou esta quarta-feira, dia 8, as suas redes sociais para mostrar a sua revolta perante o facto de ter sido excluído do cartaz do TV Fest - festival criado pelo ministério da Cultura para dar um palco aos músicos nacionais durante a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa, que começa esta sexta-feira a ser exibida no RTP Play ou no canal 444 de todas as operadoras de televisão nacionais, visa ajudar músicos e técnicos portugueses que devido ao cancelamento dos espetáculos se viram afetados a nível económico.

"Será que o registo musical que me enquadro é aceite por estes elitistas? Parece-me a mim que só existe espaço para outro tipo de música chamado 'estilo'", começa por lamentar o músico, que tal como muitos outros artistas viu os seus espetáculos serem cancelados nos últimos meses.

"É triste quando pagas todos os teus impostos pela música e depois chamam-te m... Não se enquadra, lol. Chega disto, acabem com o elitismo em Portugal. Não se calem, façam-se ouvir, porra. Somos cantores pela música, seja qual for o registo merecemos ter os mesmos direitos", acrescenta ainda o interprete português.

