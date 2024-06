Para além da coleção inspirar-se no Rock in Rio Lisboa, que este ano acontece pela primeira vez no Parque Tejo, bebe também do design produzido em Portugal com foco na sustentabilidade. Assim, chega-nos uma linha de produtos que combina estilo, funcionalidade e diversão: os Gatos do Rock.

Chávenas e canecas para começar o dia com bom ritmo

Esta coleção celebra o funk, o rock, o pop e o mpb (música popular brasileira) e presta homenagem aos ícones que iluminam os palcos do festival.

Totes para dar mais cor à rotina

Para além de coloridas, estas trendy totes são práticas.

Almofadas que expressam a sua paixão pela música

A coleção oferece capas de almofadas com estampados vibrantes para que alie o conforto à sua paixão pela música.

Capas de Almofada - 15,99 Euros créditos: Divulgação

Mobiliário para se sentir VIP

Pode tomar como exemplo o design utilizado na área VIP do Rock In Rio e integrar peças semelhantes no seu espaço. A coleção "Gatos do Rock" inclui móveis que podem ser utilizados em diferentes ambientes da sua casa. Desde a sala de estar ao escritório, as peças são versáteis e elegantes, criadas para combinar com qualquer estilo de decoração, proporcionando um ambiente sofisticado e acolhedor.

O que encontra no mercado? O sofá veludo verde Connely (999 euros), a cadeira castanha Gnatalli (249 euros) e o tapete viscose branco Mira (599 euros). Para além destes produtos, a coleção inclui um pufe colorido (Trinidad - 59,99 euros) e uma mesa de apoio preta (D40x50 Akumal - 99€).

Durante os últimos dia do festival (22 e 23 de junho), a marca vai promover uma campanha exclusiva que dará um desconto de 20% em todos os produtos desta coleção.