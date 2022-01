Leandro voltou a ser acusado pela ex-mulher, Sury Cunha, de alegadas prática de "violência doméstica e psicológica". A mãe do filho mais velho do cantor usou esta quarta-feira as suas redes sociais para lhe fazer duras acusações.

Perante as graves acusações da ex-mulher, Leandro reagiu através de um comunicado onde afirma a sua inocência.

"Relativamente às mais recentes notícias que têm vindo a público sobre a minha pessoa e o meu envolvimento em alegadas práticas de violência doméstica, informo que a minha inocência sobre tais práticas foi devidamente declarada em tribunal, pelo que, entendo mais nada ter a relatar ou acrescentar sobre este assunto", declara.

Leandro, recorde-se, chegou a ser detido devido a acusações de violência doméstica feitas por Sury Cunha, mas acabou por ser absolvido do crime em tribunal.

