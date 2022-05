A três dias de mais uma gala de 'Big Brother - Desafio Final', na qual um concorrente será expulso, a produção do reality show revelou a lista da semana com os participantes mais e menos gostados do público.

No topo da tabela, entre os favoritos, está Bruna Gomes, seguindo-se Francisco Macau e Pedro Guedes.

Em quarto, quinto e sexto lugar, respetivamente, surgem Catarina Siqueira, Gonçalo Quinaz e Nuno Homem de Sá.

Nos últimos lugares, entre os menos favoritos, estão António, Ana Barbosa e, como o menos gostado, Leandro.

Os números podem indicar que estão em grande risco de sair no próximo domingo António e Leandro, já que ambos estão nas últimas posições e nomeados esta semana. Ao lado de ambos, na lista de nomeados, estão ainda Gonçalo Quinaz e Pedro Guedes.

