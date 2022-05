O clima de tensão mantém-se entre Leandro e Gonçalo Quinaz. Os dois concorrentes de 'Big Brother - Desafio Final' parecem ter formas diferentes de estar e de pensar, tal como o cantor fez questão de deixar claro num dos seus últimos comentários sobre o antigo jogador de futebol.

"Ele não tem noção nenhuma do que é a vida" atira Leandro, incomodado com o facto de Gonçalo Quinaz ser esquisito com a comida.

O músico condena Quinaz por referir-se frequentemente a alguns alimentos usando a expressão "que nojo". "Acho que isso é extremamente ridículo", aponta.

