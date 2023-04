"Parabéns, meu amor", foi assim que Laura Figueiredo deu início à declaração de amor com a qual felicitou o companheiro, Mickael Carreira, pelos seus 37 anos de vida.

No dia em que o músico celebra mais um aniversário (a 3 de abril), Laura resolveu revelar um vídeo único captado em 2020.

As imagens mostram o casal a cantar em dueto o tema 'Amar Não É Pecado', de Luan Santana. A pequena Beatriz, de seis anos, primeira filha de ambos, surge no vídeo ao colo da mãe.

"Podia dizer tanto sobre ti, sobre nós, sobre o que significas e trazes à minha vida, mas faço questão de te dizer diariamente e sei que já sabes tudo isso de cor. Que continues com o coração no lugar certo e que nada mude os nossos olhares e as nossas conversas em silêncio. Amamos-te", pode ainda ler-se na legenda da partilha.

Laura Figueiredo e Mickael Carreira aguardam atualmente a chegada do segundo filho em comum.

