Laura Figueiredo resolveu, no último dia do ano, partilhar com os seguidores do Instagram as melhores imagens do seu 2024.

A influenciadora digital assegura que este "foi um ano de aprendizagem de crescimento e com muito amor".

"Obrigada a todos que fizeram parte das nossas vidas, tenho muito orgulho na nossa família e tenho a certeza que ainda vamos ser muito mais felizes em 2025 porque este amor só cresce", pode ainda ler-se na partilha.

Os momentos em família, com os filhos, Beatriz e Gabriel, e o companheiro, Mickael Carreira, marcaram o 2024 de Laura Figueiredo.