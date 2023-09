Laura Figueiredo começou a manhã desta sexta-feira, dia 29 de setembro, a promover nas stories da sua página de Instagram o novo tema de Mickael Carreira, 'Última Vez', música feita em conjunto com Gonzalo Hermida.

Laura Figueiredo gravou um vídeo enquanto estava com o filho mais novo ao colo - o bebé Gabriel, que nasceu em julho - e destacou a nova música do companheiro.

"Já saiu o som do papá. Vocês estão a amar, também não esperava outra coisa, confesso. Tenham um dia muito feliz com boa música. Escutem, partilhem", disse Laura Figueiredo antes de começar a cantarolar o novo tema de Mickael enquanto dançava com o bebé ao colo. Veja na galeria.

De recordar que o casal tem ainda em comum a filha Beatriz, de seis anos.

Veja abaixo o videoclipe do novo tema de Mickael Carreira com Gonzalo Hermida:

