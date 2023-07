Laura Figueiredo não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida, depois de ter sido mãe pela segunda vez.

O bebé Gabriel é quem tem roubado todas as atenções e tem deixado os papás e a irmã mais velha, Beatriz, 'rendidos'.

Ainda esta terça-feira, Laura Figueiredo voltou a mostrar aos seguidores da sua página de Instagram novas imagens do bebé, desta vez deitado na cama com a mana Beatriz, de seis anos.

"Você quer brincar? Você quer mimo?", diz a menina, tendo dado um beijinho no nariz do irmão. Veja o carinho momento no vídeo da galeria.

De recordar que ambas as crianças são fruto da relação de Laura Figueiredo com Mickael Carreira.

