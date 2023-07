A mamã destacou no Instagram algumas imagens do primeiro passeio com o filho bebé.

Laura Figueiredo conseguiu passear pela primeira vez com o filho Gabriel, que nasceu na semana passada, e não resistiu em mostrar este momento especial aos seguidores. Nas stories da sua página de Instagram, a companheira de Mickael Carreira mostrou-se a passear com o bebé no carrinho e também na companhia da filha mais velha, Beatriz, de seis anos. No vídeo, Laura aparece com um look desportivo, composto por um top curto e calções. Veja o vídeo da galeria. Leia Também: Laura Figueiredo revela sobre o filho: "Não tem nada a ver com a Bia" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram