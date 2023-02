Laura Figueiredo não podia ter ficado mais 'derretida' ao ver a sua menina vestida de princesa. A pequena Beatriz, que completa seis anos em março, preparou-se a rigor para o Carnaval e encantou tudo e todos.

No Instagram, depois de ter mostrado a menina num vídeo que publicou nas stories, Laura Figueiredo voltou a destacar novas imagens na sua página de Instagram.

"A roupa é da Disney, mas a princesa é minha", escreveu a mamã 'babada' na publicação que rapidamente colheu imensos elogios.

"Ela está igual a ti nestas fotos", disse Adriane Garcia. "Está tão gira. O penteado está o máximo", comentou um internauta. "É linda com ou sem fato de princesa. Mas sim, assim consegue superar todas as Princesas da Disney", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

De recordar que Laura Figueiredo e Mickael Carreira estão à espera do segundo bebé em comum, que se vem juntar à pequena Beatriz - passando a ser a irmã mais velha.

