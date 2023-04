Laura Figueiredo aproveitou o sol que se fez sentir no fim de semana para protagonizar uma nova sessão fotográfica.

Com um look fresco, composto por calças largas e top curto, a apresentadora exibiu orgulhosa a sua barriguinha de grávida.

"A primavera, o sol a brilhar e tanto amor a crescer aqui dentro", pode ler-se na legenda das imagens (que pode ver clicando para o lado na partilha abaixo).

Laura Figueiredo, recorde-se, aguarda a chegada do segundo filho em comum com Mickael Carreira. O bebé junta-se a Beatriz, de seis anos, primeira filha do casal.

