Laura Figueiredo recorreu às stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, para falar sobre o regresso da filha, Beatriz, à escola.

"A Beatriz começou a chorar a dizer que queria voltar para casa, que queria ficar comigo, queria que eu ficasse na escola... Conclusão, ela ficou na escola a choramingar e eu fui-me embora a chorar. Passei o dia com o coração apertado", começou por relatar nos vídeos que publicou na rede social.

No entanto, a menina - fruto da relação com Mickael Carreira - acabou por se dar bem no regresso à escola. "Cheguei agora à escola e ela esteve ótima. Basicamente, do portão até lá cima a Bea já chegou contente a mostrar a saia nova. Aquela criança ama roupa, nunca via. A Bea gosta tanto de receber uma saia como uma boneca", acrescentou.

Uma partilha que serviu também para deixar uma mensagem a todos os pais: "Basicamente, vai correr tudo bem, vai ficar tudo bem. Amanhã já vai ser mais fácil. Se não for amanhã vai ser depois de amanhã, estamos cá para isso. Continuar a ter cuidado, mas vai dar tudo certo", rematou.

