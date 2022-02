Laura Figueiredo mostrou o início da sua viagem na Madeira, para onde se deslocou na companhia de Mickael Carreira e da filha de ambos, a pequena Beatriz.

A comunicadora revelou-se fascinada com o destino logo à chegada, evidenciando o facto da cor da sua mala fazer 'pandan' com as cores do aeroporto.

"As saudades de viajar já eram mais que muitas! Sempre tive imensa vontade de visitar a Madeira e nos próximos dias vou vos mostrar por onde vou andar. O nosso país é mesmo incrível! À saída do Aeroporto já senti que estávamos a combinar! Alguma dica especial desse lado?", referiu na legenda da publicação.

Ora veja:

