Depois de contar que a filha Beatriz não foi festejar o Halloween na escola porque estava doente, Laura Figueiredo contou aos seguidores, esta terça-feira, que teve de ir com a menina ao hospital.

"Duas noites em claro. Febre sem dar tréguas e hoje tivemos de ir para as urgências, mais uma vez a ninjinha provou que tem uma força incrível", começou por escrever a companheira de Mickael Carreira.

"Chorámos juntas mas toda a equipa do Hospital da Luz foi incrível, carinhosa, atenciosa e compreensiva. Obrigada a todos e, felizmente, já estamos em casa", acrescentou na mesma publicação.

© Instagram

Entretanto, na manhã desta quarta-feira voltou a falar aos seguidores sobre a menina, destacando que já está melhor.

"Passou a noite bem, acordou muito melhor, mas foi um grande susto. Já percebi que muitas crianças estão doentes nesta altura. No hospital também disseram que vai ser um inverno difícil a nível de viroses e coisas que não se entende muito bem", disse.

"Acabamos no hospital porque de segunda para terça-feira passou a noite toda com febre, já estava com vómitos, já não estava a aceitar a medicação e não dava para baixar a febre com banhos e panos frios... Mas portou-se lindamente, uma verdadeira crescida", relatou.

Veja na galeria o vídeo que Laura Figueiredo publicou na manhã desta quarta-feira e onde surge na companhia da filha.

Leia Também: Com filha doente, Laura Figueiredo conta que "Halloween foi diferente"