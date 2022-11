Laura Figueiredo voltou a falar aos fãs sobre a filha, contando desta vez que a pequena Beatriz não conseguiu festejar o Halloween com os amigos.

Em vídeos que publicou nas stories, a mulher de Mickael Carreira começou por contar que a menina esteve dois dias com a avó e acabou depois por ficar doente.

"Já temos fantasia de Halloween, vamos ver se dá para ir para a escola", disse Laura na noite de domingo.

No entanto, esta segunda-feira acrescentou: "Já se esperava. A ninjinha com febre, não vai para a escolinha depois de ter passado o último mês a falar no Halloween. Está a cortar-me o coração, mas não vai dar".

Laura mostrou depois que a filha, Beatriz, ficou "melhorzinha" e acabou por se mascarar e fazer a festa em casa. Veja o vídeo na galeria.

Mas não ficou por aqui e mostrou também um vídeo com várias imagens da menina vestida a rigor. "O Halloween foi diferente do que esperávamos cá em casa. Ninjinha vampiresca com dodói, que andava a sonhar com isto de tal forma que fazemos a 'festa' cá em casa. Eu nem me queria disfarçar mas depois de passar a noite em claro, vá que tenho olheiras dignas de qualquer personagem assustadora", escreveu na legenda.

