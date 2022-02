Penélope Cruz e Javier Bardem viveram um dia absolutamente inesquecível quando souberam que estavam ambos nomeados para o Óscar de 'Melhor Atriz' e 'Melhor Ator', respetivamente.

"Pessoalmente, estou muito contente pela Penélope. A minha [nomeação] não teria feito sentido sem a dela. Não haveria celebração", afirmou Javier, segundo a revista Hola!

"Vivi isso com uma intensidade que acredito ser ainda mais forte do que das outras vezes, primeiro, por ter sido nomeada no mesmo ano que o Javier, [depois] por ser um filme de Pedro, um filme em espanhol...", disse por seu turno Penélope.

Penélope referiu ainda que Javier se emocionou mais com a nomeação da atriz do que com a dele. "Assim que disseram melhor ator, saiu o nome dele e eu comecei a gritar, mas ele não, porque estava a ver o que ia acontecer comigo. Foi um momento muito bonito".

Recorde-se que a artista concorre na categoria 'Melhor Atriz' com o filme 'Mães Paralelas', enquanto o marido para a de 'Melhor Ator' com 'Being The Ricardos'.

A gala acontecerá no dia 27 de março.

