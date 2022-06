O jogo da Seleção Nacional frente à Suíça este domingo, 5 de junho, para a Liga das Nações, foi repleto de emoções, sobretudo para Dolores Aveiro que esteve no estádio.

A mãe de Cristiano Ronaldo acabou por chamar a atenção por não ter conseguido conter as lágrimas ao ver a excelente prestação do filho no jogo.

O momento acabou por ser destacado por Rita Ferro Rodrigues nas redes sociais.

"Não há nada mais bonito que o amor de uma mãe", notou a apresentadora, partilhando depois imagens de Dona Dolores, como carinhosamente é tratada.

Ora veja:

