Lady Gaga é a estrela de 'House of Gucci' e revelou o seu 'truque' para conseguir 'aguentar-se' durante as filmagens. A cantora e atriz, de 35 anos, interpreta Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci.

Em conversa com o apresentador Jimmy Fallon, de 54 anos, no 'Jimmy Fallon Live', sobre a sua arma secreta durante as filmagens, Lady Gaga disse: "Pensa em expressos num dia - um a cada hora. E comia enquanto andava pelo set. A pizza era muito boa".

De recordar que 'House of Gucci' estreou no ano passado, sendo que o elenco integra outros grandes nomes como Adam Driver, Jared Leto e Salma Hayek.

Leia Também: Sindicato de Atores de Hollywood revela nomeados para prémios de 2022