Kylie Minogue mostrou-se muito elegante ao comparecer na festa pré-Grammy 2024 BMG, que decorreu em Los Angeles na terça-feira.

Na ocasião, a cantora, de 55 anos, estava com um justo e curto vestido preto com uma racha lateral e plumas no decote.

De recordar que a cantora está nomeada para os Grammys na categoria de Melhor Álbum de Música de Dança/Eletrónica com 'Padam Padam'.

