Cristina Ferreira conduziu, mais uma vez, a gala do 'Dança Com As Estrelas' este sábado, dia 27 de janeiro, e ao longo do programa exibiu dois looks.

Como já é habitual, a apresentadora mudou de visual a meio da gala, trocando um vestido azul royal comprido, sem mangas e com uma pronunciada abertura frontal por um mais curto e justo, prateado, e com corte assimétrico, que se escondia por baixo do primeiro vestido.

Ambas as peças são criações de João Rôlo e a apresentadora publicou algumas fotografias dos visuais na sua conta no Instagram.

Lili Caneças deixou um comentário mostrando que preferiu o segundo vestido. "Como eu disse, e não me engano, o 2.º é sempre mais bonito… concordam?", questionou a socialite.

