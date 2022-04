Kylie Jenner enterneceu os seguidores ao partilhar na sua página de Instagram um retrato único da segunda gravidez.

Na imagem, a empresária aparece na cozinha e a filha, Stormi, surge a beijar-lhe a barriguinha. Aparentemente, o registo foi captado já na fase final da gestação.

Kylie, recorde-se, deu as boas-vindas a um menino em fevereiro. O bebé veio juntar-se a Stormi, que completou quatro anos no mesmo mês. Ambos são fruto do relacionamento com o rapper Travis Scott.

© Instagram

