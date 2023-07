Kylie Jenner e Jordyn Woods, ambas com 25 anos, foram vistas a jantar juntas num restaurante de sushi em Los Angeles, na noite de sábado. O Daily Mail divulgou algumas imagens que comprovam o encontro e onde ambas parecem estar de bom humor.

Estas imagens aparecem depois da zanga pública por causa de toda a polémica com o 'ex' de Khloé Kardashian, Tristan Thompson.

Foi há quatro anos que Kylie cortou relações com a amiga de longa data depois de esta ter beijado Tristan, em fevereiro de 2019. O beijo, recorda o Page Six, levou a uma das separações de Tristan e Khloé.

"Foi um beijo na boca mas sem língua", justificou Jordyn Woods na altura, tendo referido também que tudo aconteceu depois de um grande consume de álcool.

Kylie ficou do lado da irmã, mas parece que agora está a dar uma nova oportunidade à amizade com Jordyn. Veja as recentes imagens de ambas nas publicações abaixo:

