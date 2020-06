Já lá vão largos meses desde que Kylie Jenner e Travis Scott colocaram um ponto final no namoro. Contudo, permaneceram unidos depois do término e as notícias de uma possível reconciliação são uma constante na imprensa.

Recentemente, os rumores voltaram a ganhar força porque a dupla foi vista a sair de um restaurante em Los Angeles, no passado sábado, depois de um jantar a sós.

A saída gerou especulação, mas uma fonte próxima logo 'cortou as asas' aos fãs do ex-casal, revelando que se trata apenas de cordialidade e carinho mútuo.

"Serem uns pais cooperativos parece funcionar melhor do que serem um casal", afirmou a fonte à revista People.

Recorde-se que Kylie Jenner e Travis Scott são pais de Stormi, de dois anos.

