Kylie Jenner e Travis Scott estão cada vez mais próximos, algo que não tem passado despercebido aos olhos dos que os rodeiam. Aliás, alguns amigos íntimos acreditam que o ex-casal pode reatar a relação a qualquer momento.

Como relata o TMZ, fontes que estiveram presentes na festa do segundo aniversário da filha de Kylie e Travis, a pequena Stormi, contaram que ambos deram alguns sinais de que pode existir algo mais do que a amizade. Isto porque, explicam, pareciam mais estar mais românticos do que o costume.

Disseram ainda ao site que Kylie e o rapper entraram juntos e que estiveram praticamente inseparáveis durante a festa. É certo que estavam a celebrar o aniversário da filha, mas a proximidade do ex-casal ficou à vista de todos.

