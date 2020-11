Kylie Jenner é oficialmente o membro do clã Kardashian/Jenner mais popular, pelo menos a avaliar pelo seu número de seguidores do Instagram. Esta quinta-feira, dia 5, a empresária de 22 anos conseguiu chegar aos 200 milhões de seguidores nesta plataforma social.

Kylie foi a primeira pessoa da família a conseguir este feito, tendo passado à frente da irmã mais velha, Kim Kardashian - que tem 191 milhões.

De seguida vem Kendall Jenner, com 141 milhões, Khloé com 122 e por fim Kourtney com 103.

A título de curiosidade, Cristiano Ronaldo ultrapassa o clã com 243 milhões de seguidores.

