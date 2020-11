Mais um marco na carreira de Cristina Ferreira. A apresentadora passou Cristiano Ronaldo no topo das figuras públicas que despertam mais interesse entre os portugueses que usam redes sociais. As informações foram obtidas através de um estudo realizado pela Marktest.

"Quase metade (47%) dos portugueses que utilizam redes sociais tem o hábito de aí seguir figuras públicas e a apresentadora de televisão é a que desperta maior interesse neste universo de internautas", lê-se num comunicado enviado às redações.

"As conclusões são da edição de 2020 do estudo 'Os Portugueses e as Redes Sociais', produzido pela Marktest. Entre os participantes no estudo, realizado na primeira quinzena de julho, 24,1% dos que assumiram ter conta em redes sociais admitiu seguir a apresentadora que entretanto trocou a SIC pela TVI. Com este resultado, Cristina Ferreira ultrapassa pela primeira vez Cristiano Ronaldo neste indicador do estudo", explica-se.

"O futebolista da Juventus, a atriz Rita Pereira e os humoristas Nuno Markl e Bruno Nogueira completam a lista das cinco personalidades mais referidas pelos entrevistados neste estudo da Marktest. No caso de Bruno Nogueira, é a primeira vez que consta neste Top5, um resultado a que não será alheio o sucesso do formato 'Como é que o Bicho mexe', que criou no Instagram após o início da pandemia de Covid-19", conclui-se.

