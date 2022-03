Será que Kylie Jenner e Travis Scott casaram-se em segredo? A dúvida foi colocada quando a celebridade foi vista com um anel suspeito na mão esquerda.

De acordo com o Page Six, Kylie publicou, esta quinta-feira, uma fotografia nas stories da sua página de Instagram onde aparecia a segurar uma mala verde da Hermès com dois deslumbrantes anéis de diamante.

Pormenor que não passou despercebido e que deu asas aos rumores. Mas, até à data, ainda não houve nenhuma confirmação oficial.

© Instagram

De recordar que a modelo e empresária, de 24 anos, e o rapper, de 30, namoram desde 2017. Em 2018 deram as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Stormi, e separaram-se um ano depois. No entanto, voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor e este ano foram pais pela segunda vez, do pequeno Wolf.

Leia Também: Kylie Jenner sobre pós-parto: "Tem sido difícil"