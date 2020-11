Kylie Jenner está no centro de mais uma polémica porque esta terça-feira, no dia eleições presidenciais norte-americanas, fez uma publicação no Twitter a promover produtos da sua marca, Kylie Cosmetics.

A partilha foi também uma homenagem à irmã Kendall, que ontem celebrou 25 anos, mas, ainda assim, não caiu nas boas graças da internet.

Os internautas levaram a mal e acusaram a empresária de ser "insensível" e de tentar "faturar" enquanto os EUA se encontram em "pânico". Houve ainda quem afirmasse que "adora" Kylie, mas que "não foi o momento ideal" para fazer publicidade.

A empresária, por sua vez, mostrou-se indiferente à onda de críticas e optou por não apagar a publicação.

