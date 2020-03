Kris Jenner falou do seu percurso e de como todas as circunstâncias da vida a tornaram na mulher que é hoje em dia. A celebridade de 64 anos, agente do clã Kardashian, esteve à conversa com Diane Von Furstenberg, onde falou precisamente sobre o assunto.

"Casei-me quando era muito, muito nova. Conheci o Robert aos 18 anos", começa por explicar. "Namoramos durante quatro anos, e casei-me aos 22, mais ou menos aos 30 anos tive um caso e o meu maior arrependimento é que isso acabou com a minha família", relata.

"Não sabia o que fazer. Tinha quatro filhos e estava solteira. Não sabia onde iria viver e o que é que ia fazer", adianta, revelando que naquela ajuda pediu ajuda a Deus e para que este lhe desse força.

Foi então que mais tarde conheceu Bruce Jenner tornando-se nessa altura sua agente, descobrindo a verdadeira vocação.

Recorde-se que destes dois casamentos nasceram Khloé, Kourtney, Kim e Rob Kardashian (do primeiro) e Kylie e Kendall Jenner (do segundo).

