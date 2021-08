Kris Jenner não terá reagido bem ao saber que Kylie Jenner, sua filha, estaria grávida do segundo filho. A gravidez da empresária, de 24 anos, ainda não foi confirmada de forma oficial, mas na imprensa internacional esta informação já é dada como certa.

A mãe Kris ficou extremamente preocupada ao saber da gestação por considerar que a relação entre a filha e o namorado, o rapper Travis Scott, não tem uma base sólida.

A matriarca da família Kardashian "precisou de um momento para aceitar o segundo bebê", conta uma fonte ao site Hollywood Life.

"Ela quer ver a Kylie num relacionamento com o Travis, não quer que eles só dividam os cuidados com os filhos ou que sejam 'amigos com benefícios'", conta a mesma fonte.

Kylie Jenner e Travis Scott já são pais de Stormi Webster, de três anos. O casal vive desde o nascimento da filha uma relação conturbada, entre ruturas e reconciliações. Este poderá ser o grande motivo das preocupações da mãe da empresária.

